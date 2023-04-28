انت الان تتابع خبر امام الكاميرات.. عدسات المصورين تلتقط صورة لكريستيانو رونالدو وهو يقوم بهذا الفعل لحبيبتة جورجينا و يضع يدها في هذه المنطقة..والجمهور في ذهول والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دائما ما يظهر نجم الكره العالميه كريستيانو رونالدو وحبيبته جورجينيا على مواقع التواصل الاجتماعي في عده صور وعلى حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات انستقرام حيث ظهر كريستيانو رونالدو بصحبه حبيبته جورجينا احد المشاهد التي اعتبرها البعض انها خارجه وانها جريئه للاعب البرتغاليه كريستيانو رونالدو.

ظهرت عده مواقع الكترونيه عده صور للنجم البرتغاليه ونجم نادي النصر السعودي عده صور له وهو يقوم باحتضان صديقته جورجينيا ويضع يده في احد مناطق جسدها مما جعل الجميع يلتفت الى هذا الفعل من كريستيانو رونالدو والذي جعل مواقع التواصل الاجتماعي وحديث السوشيال ميديا مؤخرا وتصدر الفيديو مواقع التواصل الاجتماعي بصوره كبيره جدا ومواقع بحث جوجل

وانتشرت الصورة التي وصفها البعض بأنها فاضحة على نطاق واسع ظهر خلالها اللاعب كريستيانو رونالدو وهو يحتضن صديقته جورجينا وهي ترتدي فستانا طويلا يعلق على جسدها مما جعل مؤخرتها تبدو بارزة

برر البعض كريستيانو رونالدو بوضع يده على ظهر صديقته جورجينا لم يكن ذلك مقصودًا.