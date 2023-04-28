بكل وقاحة.. سما المصري تفقد عقلها و دهنته بالصابون..ووضعت في هذا المكان الحساس..ومتابع كسحت كيم كارداشيان

انت الان تتابع خبر بكل وقاحة.. سما المصري تفقد عقلها و دهنت بالصابون..ووضعت في هذا المكان الحساس..ومتابع كسحت كيم كارداشيان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتمد الفنانه والراقصه الاستعراضيه سامي المصري على الفيديوهات التي تجذب عدد كبير جدا من المشاهدات وكذلك الفيديوهات التي تقوم بجعل المتابعين والجمهور يلتف حولها وقامت الفنانه والراقصه الاستعراضيه سما المصري مؤخرا بنشر فيديو لها على موقع التواصل الاجتماعيه انستقرام تعطي بعض النصائح للنساء

زهره سما المصري في احد المولات الشهيره للخضروات والفاكهه واخذت بعض الخضروات الخياره بدات تعطي نصائح بالسيدات حيث قامت بوضع الخيار الصابون السائل على الخيار سما المصري بان هذا الماسك ماسك طبيعي وخالي من الوادي الكيميائيه التي يعطي المراه الحيويه والنشاط ويعطي وجهها بشره ناعمه وبدون تكاليف ومن داخل المنزل.

منتشر الفيديو بصوره كبيره جدا على مواقع التواصل الاجتماعي وحقق مشاهدات بطريقه كبيره جدا بسبب ما فعلته سما المصري والملابس التي كانت النصائح للسيدات بطريقه في غايه الجراءه منها ووضعت الماسك على وجهها وقامت بغسل وجهها مما جعله حيويا.