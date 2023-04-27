انت الان تتابع خبر رغم تعب الفنانه بسبب ما حدث خلف الكواليس من مشهد في فيلم رساله الي الوالي بطولة يسرا مع الزعيم جعلها تصرخ بأعلى صوتها براحة عليا الله يسترك.. ومتابع كسحت فيلم عصافير النيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واستكملت يسرا: لا نستطيع الحكم على أشخاص ولكن نستطيع أن نحكم على مواقف أو تصرفات، وفي لحظة قبل وفاة أمي حسيت بها كانت مبسوطة وكنت زعلانة إني عارفة النهاية،

بعض الأحيان تتطلب اتخاذ موقف صارم.. وما كان بينهم سوء تفاهم خلق حالة من التشويش والضبابية بينهما، والحمد لله إنه خلاص، في بعض الأحيان لا بد من الابتعاد عن خلاف معين ثم يتم التدخل لتكون حمامة السلام، وفي أثناء النار الحامية لا ينفع التدخل بين المتخاصمين، ووقت التدخل مهم جد.

وعن الأمومة، قالت يسرا: جالي فترة كنت هموت وعايزة أبقى أُم، النهاردة بقول الحمد لله أنا راضية باللي ربنا كتبهولي، فيه حاجات لازم ترضي بيها، وحجات لازم تحاربي عشانها، وفي حاجات مينفعش تعاندي ربنا ولا الحقيقة للحصول عليها كلنا بنعرف نجامل، وكلنا عندنا 100 وش، وكلنا عندنا وجوه كثيرة نستعملها على حسب الظروف أو الوضع الذي نحن فيه، لكن الوجه الحقيقي هو الوجه الوحيد الذي لا يعرفه أحد غيرنا.