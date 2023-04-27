انت الان تتابع خبر بدون خجل.. فنان مشهور يعاشر هيفاء وهبي معاشرة الازواج ومتابع: عملتها ازاي يابن المحظوظ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهور القليل على مواقع التواصل الاجتماعي حيث احدثت ضجه كبيره جدا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد التصريحات التي صدمت الجمل التي قام بها محمد وزيري الذي يملك اعمال الفنانه هيفاء وهبي قام بعده تصريحات قالت الفنان الجميله والمطربه الكبيره هيفاء وهبي تعيش معه في المنزل او كان يعيش معها وكان يعامرها معامله الازواج نظرا لكونها كانت زوجته وجاء هذا التصريح الخطير من قبل الفنان المصري محمد وزيري واتهم فيها الفنانه هيفاء وهبي بالمعاشره الحقيقيه.

وسرعان ما خرجت الفنانه هيفاء وهبي صاحبه الاخطاء الجميله في هذا الخبر تماما وانه ليس له اساس

أحدثت تصريحات الفنان المصري محمد وزيري مدير أعمال هيفاء وهبى السابق، بأنها كانت تعيش معه في بيت واحد وكان يعاملها معاملة الأزواج نظرا لكونها كانت زوجته، موجة جدل كبيرة خاصة بعد نفي هيفاء وهبى زواجها منه.

قال الفنان محمد وزيري انا متزوج من الفنانه الجميله هيفاء وهبي قبل ثلاث سنوات وكان تقيم معه في من زل واحد ويعيش مع بعضهم البعض الا ان الخلافات الاتيه بسبب احد الافلام التي قامت بالتمثيل فيها وبعض المشاهد الجريئه التي ادت الى نشوب مشاكل كبيره بينهما وابداء الى انفصالهما.