انت الان تتابع خبر الدهن في العتاقي.. فيفي عبده تظهر بروب الحمام الأبيض الذي يكشف كل ما تحته بكل وضوح وكأنها لم ترتدي شي..ومتابع كسحت صافيناز و سما المصري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الفنانه فيفي عبده نشر مقطع فيديو جديد لها عبر خاصيه موقع انستقرام لتبادل الصور والفيديوهات قامت فيه بتهنئه متابعيها وجمهورها الكبير باعياد الميلاد باطلاله جذبت كثير من المتابعين حولها بصوره كبيره جدا حيث تعتمد فيفي عبده في اطلالاتها بالرقصات التي تعمل على جذب انظار متابعيها اليها.

ونشرت الفنانه فيفي عبده فيديو جديد لها عبر حسابها الخاص على موقع الانستقرام وهي ترتدي روب من الفرو ذات اللون الابيض وكانت ترقص بطريقه والجمال حيث انها تعتمد على اظهار نفسها في فيديوهات رقص كبر سنها.

مقاله فيفي عبده على الفيديو التي قامت بنشره بانها في الفتره الماضيه شاهدت باجواء بارده بعد ان كانت بعمل اعلان حب او والدنيا كانت جدا وجعلت فتره كبيره جدا تصور في الاعلان معلقه الفنانه فيفي عبده وقالت بس الحمد لله لابسه روب ثقيل جدا لاني كنت بردان جدا ودائما ما تقوم فيه عبده باظهار نفسها وأنوثتها عن طريق ملابسها التي تقوم بارتدائها