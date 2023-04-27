انت الان تتابع خبر عندما تحول المشهد الي حقيقة .. اقوى مشهد في تاريخ السينما المصريه والعربيه بسبب ما حدث في فيلم رساله الي الوالي بطولة عبير صبري وفتحي عبد الوهاب تصرخ بالراحة عليا الله يسترك بمشهد مسرب والمخرج يأمر بمواصلة التصوير.. ومتابع غلبتي فيفي عبده والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة عبير صبري، عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل جميلة، الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي.

وقالت عبير صبري، في مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، “المنتج جمال العدل عظيم، ومن أهم المنتجين في مصر”.

وأضافت عبير صبري، “مسلسل جميلة تناول أكثر من قضية اجتماعية وقدم نماذج كثيرة في المجتمع”.

وتابعت عبير صبري “رغم صعوبة الشخصية في مسلسل جميلة لكنها حققت نجاح ”اتخضيت منه”.