انت الان تتابع خبر كأنه مشهد حقيقي.. هو التمثيل كدا اقوى مشهد في تاريخ السينما من فيلم عصافير النيل عندما تحول المشهد الي حقيقة بطولة ملكة جمال لبنان عبير صبري تصرخ بالراحة عليا الله يسترك .. ومتابع كسحتي فيلم رساله الي الوالي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت الفنانة عبير صبرى، إن مسلسل جميلة له أكثر من رسالة ليس المثراث فقط، ولكن يناقش أيضا قضية الزوجة الأولى وأم الأولاد وتصرفاتها.

وأضافت الفنانة عبير صبرى، خلال برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أنها قدمت خلال مسلسل جميلة، شخصية أنانية، تريد كل شيء لنفسها وضد أن تعيش الزوجة الثانية حياة مستقرة وتنجب ، وهى شخصية قد يعانى منها أسرة كثيرين .

وتابعت الفنانة عبير صبرى :”رغم صعوبة الشخصية في مسلسل جميلة وجدت حب وإعجاب الكثير من المشاهدين”، مستطردة :”مشهد تعنيف الطفل أنا ضده وكثير من الأمهات غير مؤهلات في تربية أطفالهن ويستخدمن أطفالهن كويلة للضغط على طليقها”