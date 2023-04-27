كسحت ملكة جمال روسيا صافيناز.. ظهور البتاع صدر ملكة جمال العرب شمس الكويتية “ساب” قميص النوم وخرج وهي بترقص .. والجمهور ضيعت سما المصري وانجي خوري

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رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة شمس الكويتية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ إنستجرام ” صور لها اثناء قضائها العطلة الصيفية .

وحرصت شمس الكويتية على نشر صور لها بالمايوه الذي وصفه المتابعون بـ الجري ، كما ظهرت وهي تضع تاتو على ظهرها .

يذكر أن المطربة شمس الكويتية انتهت من تسجيل ثلاث أغنيات ضمن ألبومها الجديد، الأولى “الراجل الشرقى”، من كلمات محمد فتحى، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمود صبرى، والثانية بعنوان “أفصل”، والثالثة تحمل اسم “اسكت” من كلمات محمد فتحى، وألحان وتوزيع محمد عبد العظيم.

وطرحت النجمة شمس الكويتية، مؤخرا أغنية “معلية” بطريقة الفيديو كليب عبر تطبيق “يوتيوب”، وهي من كلمات رامي العبودي وألحان نور الزين وتوزيع الموسيقي عمار عدنان.





