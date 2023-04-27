اتفرج بالصوت والصوره.. هزة يمين وهزة شمال القشطة رجل عجوز فى وصلة رقص فشر اجدع راقصة سما المصري وفيفي عبده..اتفرج

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رياض - احمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد يظهر فيه رجل عجوز ويقوم بوصله رقص قويه واثار الفيديو واستغراب الكثيرون مما حدث في هذا الفيديو وتناقلته العديد من وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يظهر رجل عجوز يسمع نغمات موسيقية ويرقص فى احد المناسبات.

ويوضح مقطع الفيديو حركات الرجل التى يؤديها بخفة وإثارة وكأنه شاب صغير، واستعرض العجوز الرقص فى بث مباشر على الهواء على أحد مواقع وسائل التواصل.