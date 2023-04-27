انت الان تتابع خبر الدهن في العتاقي..المومس فيفي عبده جننت شباب الساحل بوصلة رقص بلدي والهوا عمل الصح مع فستانها ..ومتابع كسحت صافيناز و سما المصري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زهره الفنانه فيفي عبده في مقطع فيديو جديد لها وهي تقضي اجازتها الصيفيه بصحبه ابنتها عزه في الصيف الماضي ونشرت مقطع فيديو مؤخرا لا على صفحته الخاصه واجتماعيه انستقرام وهي تقوم بسطه رقص في غايه الروعه والجمال.

ولكن ما حدث للفنانه فيفي عبده اثناء وسطه الرقصه التي قامت بها في الساحل الشماليه حيث قام الهواء بفعل المحظور معها وقام برفع فستانها مما كشف عجوز كبير جدا حيث كانت ترتدي الفنانه فيفي عبده فستان من اللون الوردي المشجر بطريقه كبيره جدا حيث قام الهواء فستانها مما كشف عن الملابس الداخليه التي كانت ترتدي فستان من اللون.

ليست المراه الاولى التي تتعرض فيها الفنانه فيفي عبده لا هذه المواقف المحرجه ولكن نشره مقطع اخر على صفحتها وهي ترقص في احد الحفلات عامه الفستان بالانزلاق قامت برفع الفستان بسرعه وبطريقه في غايه الاناقه مما لم يلاحظه احد من الحاضرين خلال الحفل

الفيديو بصوره كبيره جدا على مواقع التواصل الاجتماعي ولا ممكن انستقرام لبدر الصور والفيديوهات وهي ترقص على اغنيه الشياكه الف نان صابر الرباعي معلقه على السوبر بكلمه بحبكم كلكم.