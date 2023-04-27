انت الان تتابع خبر الدهن في العتاقي.. فيفي عبده تبرز المهلبية بالمكسرات بالاحمر المفتوح..ومتابع كسحت صافيناز و سما المصري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ما تتعرض الفنانه الكبيره والنجم الكبيره فيفي عبده العديد من المواقف المحرجه التي تجعلها في اقرب لحظات حياتها حيث دائما ما تتعرض الى موقف محرجه ولكنها لا تفكر في الامر كثيرا بل لا تقوم بتكرار هذا المشهد ولكن الغريب والعجيب ان هذا المشهد والفيديو تكرر في احدى الحفلات الليليه التي كانت تقوم بها الفنانه فيفي عبده في حفل الماضي.

حيث انتشر مقطع فيديو للفنانه الجميله فيفي عبده على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام ويتكون بسطه رقص في احد الحفلات الجاليه على احد الاغاني الشعبيه والتي تعرضت فيه لموقف محرج جدا حيث انزلق الفستان من على جسدها على منطقه الصدر مما عرضها الى موقف محرج من ما ادى الى ظهوران ما مسكت الفستان بيديها وقامت برفعه الى صدرها.

اعجب من المتابعين ومحبين الفنانه الجميله فيفي عبده بهذا المقطع الذي نشرها على موقع التواصل الاجتماعي بينما انتقدها البعض الاخر بسبب ما تقوم به وبسبب كبري سنها وانه لا يصلح ان تظهر بهذا الشكل خصوصا وان لديك ابناء وانا البعض اعتبر هذه الفستان لا يليق ولا يليق بعمرها وانا بما قدمته في السينما المصريه وهذا ظهوره عاري جدا



