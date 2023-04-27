انت الان تتابع خبر الجديد شديد.. سما المصري شغالة رقص بلدي وتظهر مؤخرتها..ومتابع كسحت صافيناز و لورديانا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ليست المره الاولى التي تقوم فيها بنشر الفيديوهات التي تحرص على اظهار نفسها وكذلك اظهار جميع ملامحها انها الراقصه الاستعراضيه سما المصري التي تظهر بكل ما هو جديد وحديث في مواقع التواصل الاجتماعي وعالم.

زهره مؤخرا من الفنانه سما المصري في مقطع فيديو جديد لها وهي في العاصمه الفرنسيه باريس وهي تاخذ عده صور تعمل على نشر فيديو لها اثناء زيارتها الى برج ايفل وكانت سما المصري تهرب نفسها في هذا مقطع الفيديو وتظهر مؤخرتها بطريقه كبيره جدا ممن هانت عليها التعليقات بصوره سيئه للغايه.

وظهرت سما المصري في مقطع فيديو على حسابي الخاص على موقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي ملابس ضيقه للغايه تظهر فيها منحنيات جسدها وهي تصير في شوارع باريس كما ظهرت عماله ظهور جميع جسدها بملابسها الضيقه للغايه.

وجعلت سما المصري في هذا الفيديو تستعرض جسدها بطريقه كبيره جدا مما عرضها الى انتقالات حادة به سبب ما تقوم به من نشر فيديوهات جعلت نفسها تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في فتره قليله جدا.