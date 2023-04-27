انت الان تتابع خبر لن تصدق ماذا تفعل به.. المومس سما المصري دهنت الخيار بالصابون وما تفعل جلعت الجميع يفقد عقله..ومتابع بتعملي ايه بيه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دائما ما تظهر الراقصه الاستعراضيه سما المصري بوصفات طبيعيه تجعل النساء يلتفون حولها بطريقه كبيره جدا نظر لما تقوم به من وصفات تعطي المراه جمالا وبريقا لامعا حيث ساعدت الراقصه والفنانه الاستعراضيه سما المصري في احدث فيديوهات لها الى عمل تركيبه جديده جدا من خلال وضع الصابون على الخيار باستخدامه للبشره لتعطي البشره نضاره كبيره.

حيث ظهرت سما المصري في فيديو على صفحته الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي وهي تقوم بعمل لصق الخيار والصابون واستعماله على الوجه الذي يعطيه النظاره والحويه وقالت سما المصري بان هذه التركيبه او هذا الماسك يعرف منذ زمن بعيد جدا.

الراقصه الاستعراضيه سما المصري بان ماسك الخيار والصابون ليس له اي اضرار كيميائيه فهو طبيعي جدا ولا يكون ضار بالبشره بل يعطيها النضاره والبريق واللمعان ودائما ما تقوم سما المصري بعمل هذه الفيديوهات التي تجذب عدد كبير جدا من المتابعين والمشاهدين على صفحتها الخاصه من اجل كسب الشهره والمال.

وقالت سما المصري خطوات سهله جدا في عامل ماسك الاختيار والصابون حيث انه لا يحتوي على تكاليف باهظه ولكن يمكن توفيره في اي منزل وتحضيره بسهوله طريقه جدا ومكوناته متوفره في اي منزل وعمل طريقته سهله جدا.