انت الان تتابع خبر كما ولدتها امها تماما.. سقوط ملابس صافيناز وظهور مناطق حساسة من جسمها..ومتابع لمي نفسك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دائما ما تقوم مواقع التواصل الاجتماعي بنشر كل ما هو جديد وقديم من اجل كسب المتابعين والشهرة والمال حيث اعادت حسابات تهتم بنشر الفيديوهات عن الفنانات حيث تم نشر مقطع فيديو الراقصه الشهيرة التي خطفت الانظار بجمالها وانوثتها ورشاقتها وجمال جسدها المتناسق الراقصه الاستعراضيه صافيناز بعد أن تم حذف الفيديو من حسابها على موقع التواصل الاجتماعي.

ولكن قامت الراقصة صافيناز بحذف هذا الفيديو الذي جعلها عرضة لانتقادات كبيرة جدا بسبب الملابس التي كانت ترتديها صافيناز حيث أنها كانت تظهر أجزاء كبيرة جدا من مناطقها.

حيث زهره الفنانه الراقصه الاستعراضيه صافيناز في الفيديو الذي كانت تظهر فيه وهي ترتدين برنس كان يكشف على جزء كبير جدا من جسدها الا انها قامت بحسبه على الفور بسبب الاجزاء الكبيره التي ظهرت منها وهذا الفيديو كان خلال وجبه في الاجازه الصيفيه من احد المناطق الشهيره في شرم الشيخ.

ونالت الراقصه الاستعراضيه صافيناز على العديد من الانتقادات الحاده واللاذعه بسبب نشر هذا الفيديو الذي جعل الجمهور وكانه تقوم بتصويره من داخل حمام منزلها الامر الذي جعلها الى عرضه كبيره جدا من السخريه والانتقادات.