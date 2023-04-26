انت الان تتابع خبر انت واخد ايه براحه عليا. بسبب ما حدث في الكواليس جعل المخرج يكمل المشهد المحذوف بين يسرا مع فنان مشهور من فيلم رساله الي الوالي .. والجمهور هو فيه كدا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهر الفنان عادل امام في العديد من الافلام السينمائيه التي حققت نجاحا كبيرا جداصحبه الفنانه الكبيره يسرا والتي جمع بينهما العديد من الافلام السينمائيه الكبيره جدا واشتهر الفنان عادل امام بادواره الكوميديه والاكشن والرومانسيه والقضاء الاجتماعيه والتي جعلته معشوق الجماهير حيث جمع الفيلم رساله الى الوالي الفنان عادل امام والفنانه يسرا مشهد في غايه الجراءه والروعه منهما.

وليست المره الاولى التي جمع فيها الافلام السينمائيه الفنانه عادل امام والفنانه يسرا حيث جمع بينهما العديد من الافلام السينمائيه اثناء فيلم بوبوس الذي حصد على كثير من المشاهدات مقدمه الفنانه يسرا مع الفنان عادل امام على العديد من الاعمال الرومانسيه القويه التي جعلتهما على قمة السينما المصريه ومن ابرز هذه الاعمال هو فيلم رساله الى الوالي الذي جاء التمثيل فيه بطريقه في غايه الروعه والجمال ونجاح الفيلم بطريقه كبيره جدا وهذا على العديد من النجاح الباهر فيما اعتبره البعض الاخر بان الفيلم يحتوي على مشاهدات غير لائقه للمتابعين والمشاهدين.

جمع العديد من الافلام بين الفنانه عادل امام والفنانه يسرا والتي كانت تحب المشاركه في ادوار السينمائيه مع الفنان عادل امام وهي من اكثر الفنانات المشاركه في اعمال الفنان عادل امام وجميع مشاهد افلام الفنانه يسرا مع الفنان عادل امام تحتوي على كثير من المشاهد القويه والجريئه وصنفت المشاهد بينهما بانها قويه للغايه وكان من المشاهد القويه التي جمعت بين الفنان عادل امام وفنان والمشهد الذي قام فيه عادل امام بالتمزيق ظهر يسرى والتي جعلها تصرخ باعلى صوتها

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