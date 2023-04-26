انت الان تتابع خبر عشان تقلع ملابسها .. أجر منى زكى في فيلم أصحاب ولا أعز الذي جعلها تخلع البتاع .. الرقم صادم والجمهور في ذهول والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد ان انتشر الفيلم بصوره كبيره جدا على مواقع التواصل الاجتماعي وحقق على المشاهدات كبيره جدا بسبب المشهد الذي قامت به الفنانه منى زكي في فيلم اصحاب واعزاء حيث تم اصدار الفيلم بشكل رسمي على منصه نتفليكس وحقق هذا الفيلم على ايرادات كبيره جدا ومشاهدات كبيره جدا واصبح حديث العالم بعد مشهد الفنانه منى زكي وهي تقوم بخلع ملابسها امام الكاميرات في مشهد جعل الجميع في حاله من الذهول والصدمه الكبيره جدا بما فعلته الفنانه الكبيره منى زكى.

ووزادت ايرادات هذا الفيلم بسبب المشهد الجريء للغايه الذي وضع الفنانه منى زكي محل انتقادات واسعه وكبيره جدا بسبب اللقطه الشهيره لها في احد المحلات وهي تخلع ملابسها امام واصبحت تلازمها الانتقادات بصوره كبيره جدا.

ومنذ دقائق الاولى التي عرض فيها الفيلم على منصه نتفليكس حقق الفيلم ايرادات كبيره جدا وتجاوزت 150 مليون جنيه بعد طرحه بعده دقائق فقط وحصلت الفنانه الكبيره منى زكي على مبلغ كبير جدا بسبب المشهد التي حققته والمشهد الجريء التي قامت بتصويره حيث بلغ اجر الفنانه المصريه منى زكي عن فيلم اصحاب ولا اعزاء 18 مليون جنيه.

بسبب هذا المشهد الجليل الفنانه منى زكي جعل عدد كبير جدا من الشباب والمتابعين يقومون بالدخول ومشاهده المشهد الذي جمع الفنانه منى زكي في هذا المشهد وان هذا المشهد يستحق الضجه الكبيره التي جاءت حوله في الفيلم وهل يستحق هذا المشهد كل هذه المشاهدات التي جعلت من المتابعين يشاهدون الفيلم بطريقه كبيره جدا حيث جاء هذا الفيلم على عدد من الانتقادات ليس في الوسط الفني فحسب بل في النقابه المهن التمثيليه وكذلك دار الافتاء المصريه وتصريحات وفتاوى كبيره جدا عن هذا الفيديو الفيلم الذي احدث ضجه كبيره جدا بسبب مشهد الفنانه منى زكي.