انت الان تتابع خبر سما المصري بالاحمر القصير : هولّعها سما المصري اخر هشتكه في وصله رقص بالعبايه حمراء.. ومتابع حلاوتك بالاحمر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تواصل الفنانه سما المصري اثاره ضجه على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الفيديوهات التي تقوم بنشرها بشكل كبير كبير جدا ودائم على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى صفحته الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام وفي احدث اطلاله لها ظهرت النجمه سما المصري في مقطع فيديو بعبايه حمراء ورقصت بطريقه في غايه الروعه والجمال على احد الاغاني الشعبيه.

وقد كانت الفنانه سما المصري اثارت الجدل في الايام القليل الماضيه بسبب السخريه التي وجهتها الى الفنانه الكبير محمد رمضان بسبب ما فعله مع التيار والموقف الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بصوره كبيره جدا حيث اعتادت الفنانه سما المصري على نشر الفيديوهات التي تقوم فيها مواصلات رقص جريئه جدا سواء في غرفه نومها او على احدى الشواطئ التي دائما ما تعرضها الى انتقادات كبيره جدا بسبب ملابسها التي تقوم.

فيما اعجب البعض الاخر بالفيديوهات التي تقوم بنشرها الفنانه سما المصري والتي يعجبون بما تقوم به سواء في غرفه النوم او في الحمام او في الفيديوهات التي تقوم بنشرها على موقع التواصل الاجتماعي على صفحتها على انستقرام.