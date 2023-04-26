انت الان تتابع خبر الدهن في العتاقي..فيفي عبده تثير الجدل حولها بوصلة رقص هزت الشباب..ومتابع انتي بتعملي ايه والحرب شغاله والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مشاركه النجمه الجميله والتي دائما ما تخطف الانظار بجمالها وانوستها ورقصاتها التي انتشرت بصوره كبيره جدا على مواقع التواصل الاجتماعي في الاونه الاخيره خصوصا خلال الاجهزه الصيفيه التي كانت تقضيها بصحبه ابنتها عزه حيث نشرت الفنانه فيفي عبده رقص جريئه جدا غير ان العالم كله مشغول الان وخصوصا متابعين ومتابعي الفنانه الجميله فيفي عبده بما يحدث على الساحه العالميه بسبب الحروب التي يعيشها الوطن العربي الان.

ونشره الفنانه فيفي عبده مقطع فيديو جديد ظهرت فيه وهي ترقص في منزلها وفي غرفه نومها وعلقت على الصور والفيديو وقالت الاغنيه دي انا بحبها بطريقه كبيره جدا وكانت ترقص بطريقه في غايه الروعه والجمال.

ونالت الفنانه فيفي عبده عدد كبير جدا من التعليقات على مقطع الفيديو ولكن معظم التعليقات جاءت غير ايجابيه بسبب ما تقوم به الفنانه فيفي عبده في هذا التوقيت وما يحدث في العالم من حروب وخاصه الوطن العربي وما يحدث في السودان وفي فلسطين.