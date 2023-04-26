انت الان تتابع خبر الصاروخ.. ديمي روز تظهر من غرفة نومها بروب نوم أظهر كل ما خفي أمام الجميع.. بأوقح اطلالة على كوكب الأرض والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهرت عارضه الازياء التي دائما ما تخطف الانظار بسبب اطلالاتها وصورها التي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى صفحتها الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام حيث قامت عرض الازياء ديمي روز بنشر عده صور لها على موقع التواصل الاجتماعي من اجواء احتفالها بعيد الحب ونشرت عده صور جعلت الجمهور ومتبايعها في حاله من الجدل الكبير جدا بسبب ما تقوم بنشره ديمي روز.

حيث نشرت عده صور لها وهي ترتدي روب ذات اللون الابيض الشفاف وهي في غرفه نومها حيث جعلت المتابعين يعلقون عليها بصوره كبيره جدا ونالت على كثير من الاعجابات بسبب الصور التي تقوم بنشرها ديمي روز فيما انتقادها البعض الاخر بسبب نشرها لهذه الصور التي تجعلها في محل انتقادات على صفحتها الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام.

ونالت الصورتين التي قامت بنشرهما ديني روز على اعجاب كثير من المتابعين الذين اثنوا على جمالها وانوثتها ورشاقها وجمالها ويتغزلون في أنوثتها