كسحت صافيناز.. مشهورة سناب شات في السعودية تتصدر تريند جوجل برقصة غريبة كما ولدتها امها .. اتفرج

انت الان تتابع خبر كسحت ملكة جمال روسيا صافيناز.. القشطه ملكة جمال العرب مشهورة سناب شات في السعودية تتصدر تريند جوجل برقصة غريبة والجمهور يقارنها بـ سما المصري .. اتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت عارضة الأزياء السعودية، الشابة مودل آشصورة اغراء جريئة ومثيرة للغاية، نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لنجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية المعروفة باسم “​مودل آش​” وهي ترقص وتتمايل وتقوم بحركات اعتبرها البعض غريبة بعض الشيء، بينما إعتبر البعض الآخر أن استعراضها شبيه بما كانت تفعله الفنانة المصرية المسجونة ​سما المصري​.

ولم تكن مودل آش ترتدي فستاناً جريئاً او قصيراً لا بل على العكس اختارت فستاناً طويلاً ذو أكمام وتركت شعرها منسدلا على كتفيها وراحت ترقص بفرح وتصور نفسها وتنشر مقاطعها على صفحاتها الخاصة على السوشيل ميديا.

يذكر انه تبين ان مودل آش تنتمي الى عائلة العتيبي حسب المعلومات المتداولة.