ركنت ملكة جمال لبنان علي الرف.. القشطة ملكة جمال مصر منه فضالي تنافس سما المصري و تخرج المستخبي بالكامل وراء الكاميرا والجمهور في ذهول وجمال جسدها بالكامل

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رياض - احمد صلاح - اشعلت الفنانه منى فضالي غرائز الرجال مجددا بعد قيامها بنشر فيديو لها وهي تقوم بوصله رقص بالملابس الداخليه كانت ترتدي قميص نوم اسود شفاف ازهر جسمها بالكامل وتمت تسريب الفيديو على منصه اليوتيوب

بدون خجل ولا كسوف منى فضالي بوصله رقص داخل غرفه النوم

اثارت الفنانه منى فضالي وسائل التواصل الاجتماعي بعد قيامها بنشر فيديو لها وهي تقوم بوصله رقص غير لائقه وترتدي قميص نوم شفاف اظهر ما تحته في وكانت جالسه في غرفه النوم

وتم تسريب هذا الفيديو من احد الاشخاص ونشره على جميع منصات التواصل الاجتماعي وبعد نشر هذا الفيديو اثار ضجه كبيره وجدلا واسع داخل الوسط الفني وانتشر هذا الفيديو بطريقه كبيره على منصه اليوتيوب

التي قامت بتسريب ونشره خلال الساعات الماضيه وبعض نشره تصدر ترند تويتر ونال هذا الفيديو انتقاد الكثير من المتابعين للفنانه منى فضالي لاحتواء الفيديو على لقطات غير أخلاقية وغير لائقه للفنانه شاهد الفيديو قبل الحذف.

بدأت منة فضالي مسيرتها الفنية في عام 2000، ثم توالت الأعمال فقدمت، فيلم “نور عيني”، فيلم “تحت الترابيزة”، فيلم “زنزانة 7”، مسلسل “سوق الزلط”، مسلسل “قاتل بلا أجر”، مسلسل “اللص والكتاب”، مسلسل “العقرب”، مسلسل “بيت السلايف”، مسلسل “لما كنا صغيرين.

كشفت عن مواصفات شريك حياتها وقالت :”يكون مجنون ومطرقع ..مش شرط يكون غني .. بس يكون مقتدر يعيشني مظبوط ويقدر يفتح بيت والأهم من دا كله يكون أنه بيحترمني ويحبني ويحب ماما”.