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رياض - احمد صلاح - احذي هذه الأشياء.. 8صفات في المرأة تجعل الرجل يهرب من المنزل ويفكر في الزواج من إمرأة أخرى أخطرها رقم 6!!

يبحث الرجل عادةً عن صفات معينة في المرأة التي يريدها أن تكون شريكة حياته، وكثيراً ما يبحث عن الكمال، صحيح أن هذه ليست القاعدة، فهناك الكثير من النساء المتطلبات بشكل مبالغ فيه، ولكن الرجل كالطفل الكبير، يريد كل شيء في شريكة حياته.

وفي هذا المقال سوف نستعرض صفات منفره للرجل ولا يحب أن يراها في شريكة حياته:

المرأة عديمة المواهب.

أصبح كثير من الرجال يفضلن المرأة متعددة المواهب، فهو لا يريدها أن تكون طباخة ماهرة فقط أو جميلة فقط أو دلوعة فقط، بل هو يرغب في كل شيء.

المرأة التي تهمل جمالها وأناقتها.

الرجل يكره المرأة التي تهمل في نفسها، فكون الرجل كائناً بصرياً في المقام الأول، فهو يهدف دائماً إلى رؤية امرأة جميلة في حياته.

المرأة المبالغة.

الرجل كائن عملي بطبيعته ولا يلجأ كثيراً للمبالغة في ردود الفعل، لذلك هو عادة يكره المرأة التي تبالغ في تصرفاتها، فهو يكره المرأة كثيرة الكلام، والتي لا تتوقف عن الكلام من وقت عودته للمنزل وحتى ينام.

المرأة النكدية.

حتى وإن كان الرجل ذاته نكدياً، ولكنه لا يحب النكد ولا يصبر على زوجته إذا أتصفت بهذه الصفة، فهو يري نفسه شهريار الذي ينبغي أن يُدلل، فكيف يكون هذا وزوجته دائمة الشكوى والتذمر والتململ والحزن.

المرأة المتطلبة.

لا يحب الرجل المرأة المتطلبة دائماً، فهي دائما تطلب منه المال والهدايا ولا ترضي بوضعها وتبحث دائماً عن الأفضل، أو المرأة التي دائماً ما تطالبه بأن يعطيها المزيد من الوقت، فهو يجلس معها طويلاً ويهتم بها وبأبنائه، ولكنها دوماً تشعر أنه يمكن أن يقدم أكثر.

المرأة التي لا تحسن معاملة أهله.

لا يقبل الرجل ألا تحب زوجته أهله أو تسيء معاملتهم بالقول أو الفعل، حتى وإن كانت هناك مشاكل أو توتر في علاقته معهم، فالرجل دائماً يحب المرأة التي تحترم أهله وتحسن معاملتهم ولا تتحدث عنهم بسوء أمامه.