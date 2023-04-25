بدون خجل .. جورجينا نسيت أنها في السعودية وظهرت بإطلالة جريئة جداً وغير مسبوقة وجسدها المكشوف!!دد.. اتفرج

انت الان تتابع خبر ركنت ملكة جمال العرب علي الرف .. القشطه ملكة جمال العالم جورجينا نسيت أنها في السعودية وظهرت بإطلالة جريئة جداً وغير مسبوقة وجسدها المكشوف!!دد.. اتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت عارضة الأزياء جورجينا رودريغز ضجة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي في السعودية بعد ظهورها بإطلالة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، ظهرت فيها وهي بالملابس الداخلية وبوضعيات جريئة

وتعرضت جورجينا لانتقادات حادة في التعليقات، خصوصاً من الجمهور السعودي الذين طالبوها باحترام الدولة التي تقيم فيها والتقيد بالقوانين المعمول بها في السعودية.

وعلق أحدهم بالقول: “كان لازم تتحرم الدولة التي تعيش فيها . استغفر الله”.

بينما قال متابع آخر: “لا يا جورجينا انتي في مملكة .. وش الحركات ذي؟”. ووافقَه الرأي آخر في تعليقه: “طيب احترمي الدولة وشعبها”.

وكتب ثالث لها: “جورجينا تحمست ذي المرة”. وقال آخر: “نسيتي البلوزة؟!”

جورجينا بحمالة الصدر

وكانت جورجينا قد نشرت مجموعة صور عبر حسابها على انستجرام، ضمن جلسة تصوير لمنتجات علامة “ألو يوغا Alo Yoga“.

و”ألو يوغا” علامة تجارية أمريكية معروفة عالمياً كإحدى أفضل العلامات التجارية في مجال اليوغا واللياقة البدنية.

وظهرت جورجينا رودريغز في الصور المثيرة للجدل وهي ترتدي حمالة صدر، وبنطال أبيض ضيّق.