انت الان تتابع خبر بدون خجل فتاة فائقة الجمال تبحث عن عريس لسبب غير متوقع.. فتاة مراهقة تشكو من إدمانها على هذا الشيء المخجل 4 مرات في اليوم وتبحث عن عريس يسترها بالحلال!! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت فتاة مراهقة أنها تعاني من مشكلة مؤرقة وتخاف أن تقودها إلى ممارسة الفاحشة، موضحةً أنها ما زالت في عمرها 16 عاماً، لكن رفقا السوء قادوها إلى مشاهدة الأفلام الغير أخلاقية والأدمان على ممارسة العادة السرية بشكل مفرط،

لدرجة أنها تمارسها 4 مرات في اليوم، وهو ما أثر على حياتها النفسية والجسدية وصحتها بشكل عام، وأثر أيضاً على دراستها وتراجع مستواها العلمي بشكل كبير.

أخاف أن تقودني إلى الفاحشة

في رسالة وجهتها إلى أحد المواقع الاستشارية، قالت الفتاة أن عمرها 16 سنة فقط، وتعاني من الإدمان المفرط لممارسة العادة السرة ومشاهدة الأفلام الإباحية.

وأضافت الفتاة أنها لم تستطع التوقف عن ذلك الأمر، ووصل بها الحال لممارسة العادة السرية أكثر من مرة في اليوم وهو ما أثر على صحتها ودراستها وضعف التركيز لديها، وأثر على صحتها بشكل عام.

واوضحت الفتاة أنها تصلي كل الفروض بوقتها وملتزمة بكل العبادات، لكن رفقا السوء هم من أوصلوها إلى هذه الحالة، وأنها تريد ان تتوقف عن ذلك، وتخاف ان يقودها مشاهدة الافلام الإباحيّة إلى ممارسة الفاحشة.

الابتعاد عن رفقاء السوء

تفاعل الكثير من زوار الموقع الاستشاري مع رسالة الفتاة، ووجه له الكثير منهم النصائح اللازمة، حيث نصحتها أخصائية في علم النفس والتثقيف الصحي بالابتعاد عن رفقاء السوء، وتتوقف عن مشاهدة الأفلام الإباحيّة وتشغل نفسها بنشاطات مفيدة وخاصة الرياضة حتى تستطيع التحكم بشهوتها.

ونصحها آخر بالقول: “انتي تعرفين مشكلتك واسبابها. ابدئي أولاً بالابتعاد عن رفاق السوء ومشاهدة الأفلام الإباحية وشاهدي أشياء ترضي بها ربك وستقلعين عن هذا الوسواس”.

ووجها له ثالث نصيحة أخرى قال فيها: “حاولي بان تقومي بالرياضيه اليوميه و ان تتقربي من الله , وان تدرسي و تلهي حالك بأمور اخرى تفيدك , ما زلتي صغيره على هذه الامور”.

فتاة أخرى شاركت في النصح ووجهت لصاحبة الرسالة نصيحة قالت فيها: “اختي انا مررت بمثل حالتك كنت امارسها كل يوم تقريبا , وبعد أن اشغلت نفسي بامور اخرى واصبح يومي مليء بالاحداث , اصبحت لا تخطر في بالي حتى , لذلك املائي يومك بامور تنفعك و بهذه الطريقه تبتعدي عن ممارستها”.