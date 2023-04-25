انت الان تتابع خبر لن تصدق ماذا حدث في ليلة الدخلة بسبب جمالها.. تزوجت أربعة ومستعدة للمليون رجل”.. أربعينية شهوانية تتحدث بكل جراءة عن طلبها العلاقة الزوجية كل يوم بدون خجل!! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سناء” إمراءة أربعينية، كشفت بكل جراءة عن أنها شهوانية جدا، حيث تزوجت من أربعة رجال، ومستعدة للزواج حتى بمليون شخص، المهم أن تلبي رغبتها الجنسية العالية.

وقالت الشابة اللبنانية في لقاء جمعها مع الإعلامي مالك مكتبي على قناة LBC، أنها مستعدة للزواج حتى المليون شخص، المهم أن يكون رجل يلبي لها كل رغباتها الحياتية والزوجية

وأضافت ردا على سؤال “مكتبي” حول تكرار الزواج، قالت سناء:”لما ما بيكون رجل بمعنى الكلمة، مابيلبي لها لا انوثتها ولا احتياجاتا الزوجية ولا أي شي” يحق لها الزواج من رجل آخر.

وحول طلب العلاقة الجنسية، تحدثت سناء أنها لا تخجل أبدا من طلب زوجها يوميا، ويجب على جميع النساء عدم الخجل وطلب الزوج إلى الفراش متى ما اشتعلت عندها الرغبة.

وأشارت إلى أن المرأة التي تخجل طلب العلاقة صراحة، بإمكانها أن تقوم بحركات تعبيرية، كتهيئة جو رومنسي في غرفة النوم، أو اللبس المغري، أو حركات الدلع وكلمات الإثارة.