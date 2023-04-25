انت الان تتابع خبر اتفرج بالصوت والصوره.. عندما تحول المشهد الي حقيقة مشهد للفنانة ملكة جمال لبنان سهير رمزي في مقطع مسرب في تاريخ السينما المصرية مع عادل إمام وهي تطلب منه المزيد من فيلم ممنوع في ليله الدخله.! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كان أول ظهور لها في السينما و هى طفله لم تتعدى الست سنوات و ذلك من خلال ظهورها في فيلم ( صحيفه سوابق) عام 1956 و الذى تلاه بعد اربع سنوات فيلم ( البنات و الصيف)

الذى ظهرت فيه كطفله عمرها عشر سنوات وحين كبرت عملت مضيفه جويه ثم عارضه ازياء و لكنها عادت مره اخرى إلى السينما و هى في التاسعه عشره من عمرها من خلال فيلم (الناس اللى جوه) ثم فيلم ( ميرامار) عام 1969 .وبعد ذلك توالت افلامها و لمعت من خلال تقيدم الادوار

و اصبحت قائما مشتركا في معظم افلام السبعينات و الثمانينات, وأرتدت الحجاب وأعتزلت التمثيل في عام 1993 ولكنها عادت للتمثيل بالحجاب في مسلسل حبيب الروح في عام 2006 في 2019، قررت سهير رمزي خلع الحجاب، وصاحبها في هذا القرار الفنانة المعتزلة شهيرة؛ وفسرت قرارها أنه وضعها للحجاب كان تحشم وليس حجاب.