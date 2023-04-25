انت الان تتابع خبر اتفرج قبل الحذف.. صراخ هستيري لسهير رمزي في أعنف وأسخن مشهد في تاريخ مصر الفني مع عادل إمام من فيلم رساله الي الوالي.. ضاجعها بعنف وهي تطلب منه المزيد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد الفنان عادل إمام بطل السينما المصرية الأول، من اكثر وأجمل الفنانين واكثرهم في افلامه، فلا يخلو فيلم من أفلامه من المشاهد ، ولا يكاد يخلو مشهد من هذه المشاهد دون قبل واحضان وصراخ، وآهات، وكل الفنانات اللتن مثلن معه قام بشكل او اخر،

وكل هذه الفنانات والممثلات يشدن بأداءه وبراءة اتقانه للتمثيل، والكثير منهن عرضن عليه الزواج بعد أن اكتشفوا قوة، وخبرته في التعامل مع قلوب وعواطف النساء والتلاعب بهن، وتعمدت أفلامه على الاثارة والاغراء وأحدثت ضجة بسبب محتواها وعلى سبيل المثال لا الحصر، ظهر الفنان عادل امام في احد أفلامه مع الفنانة سهير رمزي، بمشاهد ساخنة حينما كانت الفنانة سهير تؤدي بالفيلم دور الزوجة للفنان عادل إمام…

تدور أحدث المشهد حينما كان عادل امام لا يستطيع الاقتراب منها ومضاجعتها، بسبب امها حسب زعمه، حتى ذهب إلى أحد الدكاترة، وقام بمعالجته واختبار مدى رجولته، فما كان من عادل امام إلا أن ينقذ نفسه وسمعته واثبات فحولته، ليقوم بإدخال الفنانة سهير إلى الغرفة، والقيام بتقبلها وتمزيق ملابسها والتعامل معها بشكل عنيف ودخل عليها بقوة لترتفع صرخاتها، واهاتها، في أول مضاجعة لهما.