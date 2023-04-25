اجدع من ملكة جمال العرب شمس الكويتية .. فيديو ممنوع من العرض عندما تحول المشهد الي واقع بسبب ما حدث من داخل غرفه النوم ربة منزل صاروخ تتحدي أشهر راقصة بوصلة رقص.. اتفرج

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رياض - احمد صلاح - جريمة الفعل فى الطريق العام، ومن أهم شرط فى تلك الجريمة هو توافر ركن العلانية يعنى يتم الفعل الفاضح فى مكان عام والفعل الفاضح هو كل فعل خادش للحياء.

2- جريمة الاعتياد على الفسق والفجور، ومن أهم شرط فى تلك الجريمة هو ركن الاعتياد، أى تكرار الفعل أكثر من مرة.

3-جريمة التحريض على الفسق والفجور، وأهم ركن فى تلك الجريمة، هو ثبوت التحريض سواء بالقول أو الفعل أو الإشارة للتحريض على ارتكاب الفعل الفاحش.

4- جريمة إدارة مسكن لارتكاب أعمال منافية للآداب العامة، وأهم شرط فى تلك الجريمة هو علم صاحب المسكن بإدارة المسكن فى تلك الأفعال، وبثبوت عدم علمه تنتفى الجريمة.