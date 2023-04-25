انت الان تتابع خبر لن تصدق ما سوف تراه.. ملكة جمال المغرب دنيا بطمة بأغرب حذاء وأبشع ذقن تضع نفسها في موقف محرج.. والجمهور غلبتي سما المصري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مرة أخرى أثارت المغنية المغربية دنيا بطمة جدلا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بحذاء غريب الأمر الذي عرّضها للسخرية بين المتابعين.

وظهرت دنيـا في إحدى اللقطات التي أبرزت تصميم الحذاء الغريب

الأمر الذي أعاد إلى الأذهان مجموعة من الصور كانت قد نشرتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق “إنستجرام”

وظهرت فيها أيضًا بحذاء غريب.

عادة ما تثير دنـيا بـطمة الجدل بأغلب إطلالاتها إما بسبب تبدل ملامحها السريع الذي يحدث على فترات متقاربة أو بسبب اختيارها لقطع أزياء خارجة عن المألوف خاصة فيما يتعلق بالأحذية، وخلال الساعات الماضية استعرضت دنيا بطمة إطلالتها بحذاء وصفه متابعون بالغريب.

دنيـا بـطمة والميزاجور

تتعرض المغنية للانتقادات بسبب التغير الكبير الذي أجرته في ملامح وجهها، حيث ظهرت أخيرًا بذقن مسننة بطريقة غريبة.

ويفسر الموقف هوس طليقة محمد الترك بعمليات التجميل وبعقدة في نفسها مما كانت عليه قبل الشهرة

ويؤكد ذلك تصريحها الأخير الذي قالت فيها أنها اتجهت بعد طلاقها الى حب نفسها وبمعنى المخالفة كانت تكره نفسها من قبل وخاصة شكلها.