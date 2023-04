انت الان تتابع خبر اتفرج بالصوت والصوره.. القشطة ملكة جمال العالم هبة عبوك تغطي صدرها بفوطة فقط أظهرت البتاع بدون خجل ورسالة مبطنة لـ حكيمي عن الحب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استعادت الفنانة الإسبانية هبة عبوك، نشاطها بشكل كامل، رغم عدم انتهاء أزمتها مع أشرف حكيمي.

وفاجأت هبة عبوك متابعيها عبر “انستجرام“، بفيديو وهي تخضع لمساج لبشرة وجهها.

وكانت الممثلة التونسية الأصل، تضع مادة على وجهها بينما تقوم الأخصائية بتدليكه.

أما الملفت للنظر، هو أنا هبة عبوك كانت عارية ترتدي فوطة فقط .

www.watanserb.com/wp-content/uploads/2023/04/1-13.mp4

كما كان اختيار (التي لا تزال زوجة أشرف حكيمي)، للأغنية دقيقاً.

سنقع في الحب

فوضعت أغنية lets take it nice and easy للفنان فرانك سيناترا، والتي تقول كلماتها: ” لنأخذ الأمر بشكل لطيف وسهل.. سيكون الأمر سهلاً للغاية.. لكي نقع في الحب.. حبيبي لماذا أنت مستعجل؟ استرخ ولا تقلق.. سنقع في الحب”.

كما ظهرت هبة عبوك بفيديو آخر، وهي مع أطفالها أمين ونعيم وعلقت: “أفضل طريقة لتبدأ أسبوعك.. مع أطفالي.. حب لا مشروط”.

www.watanserb.com/wp-content/uploads/2023/04/2-12.mp4

هذا وقد طالب فريق هبة القانوني 10 ملايين يورو، لتسوية الطلاق بينها وبين حكيمي، بينما يُعرض عليها مليونانِ فقط.

10 مليون يورو

وذكرت صحيفة La Vanguardia، أنّ الممثلة قررت رفع دعوًى قضائية ضد زوجها السابق بتهمة الاحتيال وسوء إدارة أصول الزوجية. كما نقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية.

من جانبها، تحدثت والدة اللاعب عن الأمر، وقالت: “لم يبلغني ابني بتحويل ثروته. إذا اتخذ أي إجراء لحماية نفسه، فلا علم لي بذلك”.

وتساءلت: “ما المشكلة إذا كانت الأخبار صحيحة؟”. وقالت مهاجِمةً هبة عبوك: “إذا لم يفعل ابني هذا فلن يتمكن من التخلص من تلك المرأة”، في إشارة إلى هبة عبوك وتلك التقارير.

حكيمي والأيتام

أما حكيمي، فقد سافر إلى المغرب خلال عيد الفطر لقضاء بعض الوقت مع الأيتام من جمعية باب الريان.

ونشر أشرف حكيمي عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر“، صوراً له خلال زيارته للجمعية ورسمه البسمة على وجوه الأطفال الأيتام خلال العيد.