انت الان تتابع خبر اتفرج بالصوت والصوره هو التمثيل كدا.. فضييحة مدويه في الوسط الفني بطولة المومس الفاضلة يسرا مع الزعيم من فيلم رساله الي الوالي تصرخ صراخ وااهات هستيرية من شدة المتعة.. اتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر الفنانه يسرا من اكثر الفنانات الذين شاركوا ثريات مع الفنان عادل امام مقدمه اداء اكثر من رائع مع الزعيم عادل امام في اكثر من عمل درامي ما جعلها في صداره الفنانين الذين شاركوا مع الزعيم

يحتفل اليوم الإثنين 17 مايو الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ81 ، الذي ولد في نفس اليوم عام 1940، في قرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وتخرج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، ثم انطلق إلى عالم الفن وصنع تاريخًا فنيًا كبيرا، فى السينما والدراما والمسرح على مدار أكثر من 50 عاماً

وشاركت العديد من النجمات فى أعمال عادل إمام ولكن تأتى النجمة يسرا على رأس هذه القائمة حيث كانت شريكه معه في الكثير من النجاحات وكانت بينهما كمياء فنية صنعت الكثير من البهجة للكثير من جماهير الوطن العربى.

حيث نراها شاركت معه في ما يقرب من 17 عملا سينمائيا تنوعت ما بين الكوميدى والسياسي والاجتماعي، وحققت جماهيرية كبيرة