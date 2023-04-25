انت الان تتابع خبر هو التمثيل كدا.. المشاهد التي تم حذفها من فيلم رساله الي الوالي بطولة يسرا وعادل امام بسبب جمالها والمخرج يأمر بمواصلة التصوير.. ومغرد كسحتي سما المصري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت الفنانة يسرا اللوزى إن الفنانة ريهام حجاج هي من رشحتها لدور شيرى في مسلسل «جميلة» الذي عرض ضمن مسلسلات رمضان 2023.

وأضافت «اللوزي» خلال حلولها ضيفة ببرنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي عمرو الليثي على شاشة «الحياة»: «جلست مع السيناريست أيمن سلامة وحكى لى فكرة شخصية شيرى وكيفية تناولها، لأن الحلقات كلها لم تكن مكتوبة، وأنا اتخضيت إزاى هعمل الشخصية دى بملامحها وطريقتها، وحدث تواصل بيني وبين سامح عبدالعزيز المخرج، وقال لي ما تقلقيش وأنا أحييهم على جرأتهم في المسلسل، وهما ساعدونى كتير، وأصعب يوم لى هو أول يوم تصوير لأنى مش متعودة على أدوار الشر لأن تورمستات الشر عندى مش شغالة».

وتابعت :«كره الجمهور لشخصية شيرى دليل على نجاحها، وأنا خايفة الشخصية دى تكمل معايا، وأنا عمرى ما كنت برفع حواجبى، بقيت في الكواليس بعد التصوير كل شوية ارفع حواجبى».

واختتمت حديثها: «سعيدة بردود الفعل الرائعة على المسلسل بشكل عام وشخصية شيري بشكل خاص وأن العمل ضم نخبة من الفنانين الرائعين وسادته أجواء المحبة والتفاهم».