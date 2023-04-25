لن تصدق ما حدث في حفل الزفاف.. عروسة تونسية فائقة الجمال ركنت ملكة جمال لبنان سما المصري وجوهرة على الرف بوصلة رقص قوية هزة يمين وهزة شمال

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رياض - احمد صلاح - أزمة سما المصري مع ريهام سعيد

أصدرت المحكمة الاقتصادية، في 2020/8/27، حكما بحبس الفنانة سما المصري، لمدة عامين وتغريمها 200 ألف جنيه مصري، لإدانتها في قضية سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.

وتعود القضية إلى أغسطس ٢٠١٩، حيث قال أمر الإحالة: “سما المصري سبت بطريق التليفون المجني عليها ريهام سعيد بأن وجهت لها العبارات والألفاظ، وذلك بأن ظهرت في مقطع مصور وجهت إليها فيه العبارات المبينة وصفها سب وقذف، ونشرت ذلك المقطع وأرسلته إلى أصدقائها عبر تطبيق الواتس آب”.

واعتبر أمر الإحالة أن سما المصري “اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وذلك بأن ظهرت بمقطع مصور وأرسلته إلى أصدقائها عبر تطبيق الواتس آب، وقامت بنشر معلومات وأخبار عن طريق الشبكة المعلوماتية تستسهل خصوصية المجني عليها ريهام سعيد بأن ارتكبت الأفعال محل الاتهام الأول وإرسالها إلى أصدقائها عبر تطبيق الواتس آب على النحو المبين بالتحقيقات”.

يذكر إن الإعلامية ريهام سعيد أعلنت مطلع العام الحالي 2022، تنازلها عن القضية التي رفعتها ضد سما المصري، لكن المحكمة الاقتصادية، رفضت استشكال سما المصري، الراقصة الاستعراضية، لوقف تنفيذ حبسها 6 أشهر بتهمة سبّ وقذف ريهام سعيد.

وانهارت سما المصري بعد سماع الحكم باستمرار حبسها، خصوصا بعد تنازل الإعلامية ريهام سعيد عن الدعوى المرفوعة ضدها

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