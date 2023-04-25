انت الان تتابع خبر هو التمثيل كدا.. عندما تحول المشهد الي واقع.. اقوى مشهد بطولة يسرا وعادل امام في فيلم عصافير النيل هجم عليها بسبب جمالها خلف.. ومتابع غلبتي فيلم رساله الي الوالي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعرب الفنان الشاب آدم الشرقاوي، عن سعادته البالغة بالعمل مع الفنانة يسرا في مسلسل «1000 حمد الله على السلامة» خلال الموسم الرمضاني المنقضي «2023»، قائلا: «تعلمت أشياء كثيرة منها في كيفية التعامل باحترافية خلال مراحل التصوير، وتخطي المشاكل والتحلي بالصبر والهدوء».

ورد خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «العربية» مساء الإثنين، على انحسار أدواره خلال الفترة الأخيرة في شخصية المصري الأجنبي الذي قضى حياته في الخارج على غرار دوره في مسلسل نيوتن و 1000 حمد الله على السلامة، قائلا: «أنا مش خايف من الحتة دي، وفي نفس الوقت مش عايز أضيعها لأنها جزء أصيل من شخصيتي المصرية اللي عاشت خارج مصر».

وتابع: «ممكن أمثل شخصية مصرية 100 % وممكن أقدم شخصية المصري اللي عايش خارج بلده، عايز اشتغل في الاثنين لأني عشت الحالتين»، مشيرا إلى مشاركته في فيلم 5 جولات بدور الشخصية المصرية الخالصة، حيث كان العمل الأول السينمائي له في مصر.

وعن خططه المستقبلية بشأن حسم قرار العمل بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، قال: «سؤال صعب الإجابة عليه، أنا حقيقة لا أعلم الرد، لكن اعتقد الإجابة هتكون على حسب الشغل السنة الماضية قدمت فيلم واحد في أمريكا، والسنادي عرض علي أدوار، لكن الوقت لم يكن مناسب نظرا لتعارضه مع تصوير مسلسل شهر رمضان».

وأضاف أن العمل مع الفنانة يسرا في «1000 حمد الله على السلامة» خلال الموسم الرمضاني؛ كان اختيار صائب، معقبا: «فضلت شغلي مع الفنانة يسرا لأنه هيساعدني أكثر من شغلي في أمريكا».