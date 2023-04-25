انت الان تتابع خبر للكبار فقط كما ولدتها أمها تم حذفه بعد عرضه داخل السينما.. اقوى مشهد من فيلم رساله الي الوالي بطولة يسرا وعادل امام براحة عليا الله يسترك عندما تحول المشهد الي حقيقة .. اتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة يسرا كواليس دورها في مسلسل «١٠٠٠ حمد الله على السلامة» الذي عرض خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت خلال لقائها ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر قناة «دي إم سي»، إنه تم الانتهاء من تصوير هذا المسلسل بعد منتصف شهر رمضان بأيام قليلة، مشيرة إلى أن العمل الدرامي يعد إنجازا.

وتابعت يسرا أن معظم المشاهد داخل مسلسل ١٠٠٠ حمد الله على السلامة كانت تصور في الخارج، مختتمة: «اتخضيت من التغيير اللي شوفته في الفيوم وشوفت مجهود غير عادي من جميع المشاركين في هذا العمل الفني الرائع».