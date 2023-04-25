انت الان تتابع خبر مايوه جرئ.. ملكة جمال لبنان سما المصري أشعلت غرائز الرجال وهي تلعب بلياردو بطريقه غريبه جدا بمؤخرتها ..اتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانه المصريه والراقصه سما المصري مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث وذلك بعد ما نشرت فيديو جديد لها وهي تقوم بواسطه رقص قويه للغايه على موقع يوتيوب.

وكانت الفنانه سما المصري قد قامت بانشاء قناه خاصه لها على موقع يوتيوب لنشر فيديوهاتها عليها اضافه الى ذلك الى نشر الكثير من حياته اليوميه وخصوصا في غرفه النوم

لكن في هذه المره على غير المعتاد قامت الفنانه سما المصري بينشر صوره لها وهي تلعب البلياردو ويظهر من هذا الفيديو الذي تم نشره عن نطاق واسعه ان سما المصري كانت تجيد لعبه البلياردو بطريقه قويه للغايه كانها من احد اللاعبين المتمرسين في هذه اللعبه

وكانت القشطه سما المصري قد قامت بالتعليق على هذا الفيديو قائلة: “مابلاش باه كده…عييييب….ضاضا بسكلته يزعل”.