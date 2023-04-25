انت الان تتابع خبر مايوه جرئ.. القشطة ملكة جمال بريطانيا ديمي روز تستعرض جسدها وظهور صدرها بالكامل ومتابع:كسحت سما المصري و فيفي عبده!!! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ليست المره الاولى لها التي تقوم بنشر الصور الخارجه انها الجميله عارضه الازياء البريطانيه لمروز نشرت مؤخرا على حسابها الشخصيه على موقع التواصل الاجتماعي

انستغرام عده صور من اخر جلسه تصوير لها ولكن في هذه الاطلاله الرائعه منها للغايه ظهرت ديمي روز باطلاله ساحره للغايه اخذت قلوب متابعها ومحبي ديمي روز بطريقه كبيره جدا.

حيث ن رت ديمي روز عده صور لها على موقع التواصل اجتماعي وظهرت عارضه الازياء وهي ترتدي ملابس شفافه للغايه مكشوفه درجه كبيره حبيبي حبيبي وفستان قصير للغايه مما ابرز عن ارض فيها بطريقه كبيره جدا.

ونالت ديمي روز على اعجاب الكثير من المتابعين بسبب اطلالاتها الجذابه للغايه ممن تقدها البعض بسبب الجراءه التي ديمي روز صورها واطلالاتها الجذابه والساحره للغايه بطريقه كبيره جدا