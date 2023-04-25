اجدع من صافيناز .. اتفرج فيديو مسرب من داخل غرفه النوم بدون خجل ربة منزل فائقة الجمال تتحدي أشهر راقصة بوصلة رقص فاضحة من غرفة نومها مسحت سما المصري ودانا جبر ..اتفرج

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رياض - احمد صلاح - قضت المحكمة الاقتصادية في مصر في أواخر العام 2020، بسجن سما المصري ثلاثة أعوام وسداد غرامة قدرها 300 ألف جنيه بتهمة التحريض على الفجور والتعدي على الأخلاقيات العامة بعد نشر صور ومقاطع مصورة مختلفة على الشبكات الاجتماعية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية أن المتهمة سامية أحمد عطية عبدالرحمن، وشهرتها سما المصري، نشرت صورا ومقاطع مرئية مُصورة لها للحياء العام

عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعالا فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها.

وتراجعت المحكمة الاقتصادية حينها عن الحكم وقامت بتخفيف سجن سما المصري إلى سنتين بدلا من ثلاث سنوات، مع الإبقاء على مبلغ الغرامة وقدره 300 ألف جنيه (19 ألف دولار)، لإدانتها بالتحريض على الفسق، وفق ما أفادت جريدة “الوطن”.