انت الان تتابع خبر صدمة كبيرة هزت الوطن العربي.. بدون ذرة خجل أو حياء القشطه ربة منزل مصريه تتحدي أشهر راقصة في مصر والعالم سما المصري ودانا جبر بوصلة رقص شرقي من غرفة نومها ..اتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من هي سما المصري وماهو اسمها الحقيقي؟

سما المصري، واسمها الحقيقي “سامية”، وهي ممثلة ومغنية، عملت في بدايتها كمذيعة بقناة المحور الفضائية

بعد تخرجها من الجامعة لكنها تركت هذا المجال وتفرغت للعمل في المجال الفني وتنحدر الى أسرة مصرية.

أنهت دراستها الجامعية بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية تحصلت على ليسانس آداب وتربية، ونزحت للقاهرة وحدها وبدأت حياتها بالعمل في بازار لبيع التحف والعمل بالسياحة تركته ثم عملت فترة بالبورصة في العلاقات العامة. التسويق واستمرت سنة ثم تركتها وسافرت للخارج.

قامت بإنتاج أول كليباتها وهو منفسن، إخراج سامح عبد العزيز وبعدها شاركت آخرين في حفلاتهم مثل مجد القاسم، محمد فؤاد، حكيم والعمدة، غنت ومثلت فيديو كليب بعنوان «يا أحمد يا عمر» ضمن أحداث فيلم مجانين نص كوم والذي كان سببا في شهرتها سبب جدلا كبيرا حول كيفية لبسها وطريقة رقصها التي اعتبرها الجمهور فاضحة وغير لائقة، آخر أعمالها إنشاء قناة فلول.