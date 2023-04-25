انت الان تتابع خبر اتفرج بالصوت والصوره .. اتفرج اخر فيديو قوي للهشكة سما المصري قبل ساعات من القبض عليها وهي عارية كما ولدتها أمها وتقدم نصائح ساخنة للستات.. ومغرد غلبتي انجي خوري وشمس الكويتية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - راقصة ​سما المصري​ خلال فترة تواجدها على السوشيال ميديا، على إثارة الجدل من خلال نشر مقاطع فيديو وهي تستحم تارةً وأحياناً وهي على السرير ومرات أخرى تركز الكاميرا في مقاطع الفيديو التي تلتقطها على مؤخرتها.

وفي أخر فيديو نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي قبل القبض عليها، ظهرت سما المصري وهي داخل جاكوزي، وترتدي ملابس البحر وفوقها Paraillot أزرق شفاف ، فكشف عن جسمها بشكل واضح وبارز.

وقدمت سما المصري خلال الفيديو المثير للجدل نصائح للسيدات للحصول على نظافة البشرة وتنعيمها، وأرفقت الفيديو بتعليق في صفحتها جاء فيه: “هوبا هوبا هووووب.. الفيديو الجديد بتاع كيفية تنعيم الجسم وجلسات الجاكوزي للحريم”.