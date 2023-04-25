انت الان تتابع خبر بدون خجل كما ولدتها أمها.. عروس مصرية فائقة الجمال لم تستطع تمالك نفسها أمام صدر صافيناز المثير فهجمت عليه على المسرح أمام جميع الحاضرين!! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت عروس مصرية ضجة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد ظهورها في حفل زفافها وهي تضع يدها على صدر الراقصة الأرمنية “صافيناز” التي أشعلت حفل الزفاف برقصها وارتدت بدلة رقص .

صافيناز تحقق حلم عروس مصرية

نشرت الراقصة صافيناز عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، مقطع فيديو من حفل الزفاف، وعلقت عليه قائلة أنها حققت حلم العروس.

وعلق الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ممازحين العروس بأنها تتحرش بصدر صافيناز، فيما عبر بعضهم عن صدمتهم من جرأتها وسخر البعض الآخر مما قامت به، بينما تعتبر صافيناز أن هذه الأمور عادية وتقوم بها مع الفتيات اللاتي يطلبن هذا الأمر.