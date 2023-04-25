بعد الطلاق.. القشطة ملكة جمال العالم هبة عبوك زوجة اللاعب اشرف حكيمي تنافس الساخنة سما المصري بفيديو قوي وتخرج عن السيطرة وتظهر بإطلالة ساخنة تجاوزت المحظور .. اتفرج

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رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانه زوجة اللاعب اشرف حكيمي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعدما قامت بنشر صور جديده لها على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع انستجرام

وصفت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، زوجة النجم المغربي أشرف حكيمي، هبة عبوك بأنها من أجمل ممثلات العالم

وتحت عنوان “النجم المغربي أشرف حكيمي متزوج واحدة من أجمل ممثلات العالم”، تحدثت الصحيفة عن الممثلة الإسبانية التونسية هبة عبوك، وكيفية لقائها بالنجم المغربي.

وقال تقرير “ديلي ستار” إن حكيمي ولد في مدريد بإسبانيا، وتم اكتشافه مع ريال مدريد وهو في السابعة من عمره بينما كان يلعب لفريقه المحلي CD Colonia Ofigevi.

انطلقت مسيرته الكروية خلال فترة إعارته لمدة عامين في بوروسيا دورتموند، قبل انتقاله إلى إنتر ميلان بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني، حيث فاز بالدوري الإيطالي في موسمه الأول.