انت الان تتابع خبر براحة عليا الله يسترك هو التمثيل كدا.. صنف بأجمل واعنف مشهد للزعيم عادل امام مع سهير رمزي جعلها تصرخ في غرفه النوم بشكل هستيري والمخرج لم يستطع إيقافه من فيلم رساله الي الوالي.. اتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانه سهير رمزي وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل بعد تسريب فديو لها مع الفنان عادل امام وقامت الفنانه سهير رمزي ملابسها الداخليه امام الكاميرا شاهد الفديو قبل الحذف.

تزوجت عدة مرات، وكان أول أزواجها الفنان إبراهيم خان الذي عاش معها عاماً رغم أن والدتها الفنانة درية أحمد نفت ذلك بشدة، كما تزوجت الأمير السعودي

خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود الذي اشتهر بزيجاته المتعددة من الفنانات وظل معها لعام وانفصلت عنه لتتزوج الحاج سيد متولي رئيس نادي المصري البورسعيدي ثم رجل الأعمال الخليجي محمد الملا بعد طلاقه من نجوى فؤاد وقد عاشت معه خمسة أشهر فقط.