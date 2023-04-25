انت الان تتابع خبر اتفرج بالصوت والصوره.. المشاهد الممنوعه في السينما المصريه مـ زق فستانها من شدة جمالها بطولة عبير صبري مع فتحي عبد الوهاب صراخ وااهات هستيرية باعلي صوت من شدة التعب من فيلم عصافير النيل.. اتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دافعت الفنانة المصرية عبير صبري عن المشاهد الجنسية الجريئة التي جمعتها بالفنان فتحي عبد الوهاب في أحدث أفلامها “عصافير النيل”، واعتبرتها ضرورية من أجل الحبكة الدرامية للفيلم.

وقالت عبير في تصريحات خاصة لـmbc.net على هامش العرض الخاص للفيلم الذي فاجأه بالحضور الدكتور أيمن نور المرشح السابق لانتخابات الرئاسة في مصر: إن حذف المشاهد الجنسية بالفيلم سيُحدث خللا في القصة، خاصة وأن البطل متعدد العلاقات بالنساء داخل أحداث العمل.

ورأت الفنانة المصرية أن شخصية “بسيمة” التي قدمتها في الفيلم ليست جريئة بقدر ما هي مليئة بالأحاسيس والمشاعر، والتناقض أيضا، موضحة أنها ظهرت في بداية الفيلم فتاة جميلة، ولكنها في النصف الثاني من الأحداث تظهر مريضة، وتلتقي بعبد الرحيم بطل الفيلم مرة أخرى وهما على حافة الموت