فركت ملكة جمال روسيا صافيناز.. دانا جبر ملكة جمال لبنان أبهرت الشباب و تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهورها بالأسود الضيق..ومتابع كسحت سما المصري وفيفي عبده

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رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانة السورية دانا جبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد تسريب عدد من الصور الخاصة الجريئة لها.

وأكدت النجمة أنها تتعرض لمحاولة ابتزاز وتشويه سمعتها بشكل واضح ، من خلال نشر صور خاصة لها على مواقع التواصل الاجتماعي ، واعتبرت النجمة في مقابلتها مع إحدى وسائل الإعلام العربية أن هذه الحملة التي تتعرض لها هي حملة شنيعة. فعل يهدف إلى تشويه حالتها ، وأوضحت أن شخصًا مجهولًا يحاول ابتزازها للحصول على من سمعتها ونجوميتها ، وأن جميع صورها المنشورة هي صور قديمة جدًا وصور شخصية بحتة غير صالحة للتداول أو النشر ، وبعضها يتعرض للتشويه والتثبيت أي فوتوشوب.

تشتهر الفنانة دانا جبر بجرأتها المعتادة في إطلالاتها اليومية ، فهي من محبي الموضة وتسعى للتألق بشكل لافت ، حيث تختار دائمًا الأسود ، سيد الألوان ، في قصات تناسب جسدها ، وتنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي. وسائل الإعلام أثناء منع ميزة التعليق على صورها ، بسبب التعليقات القاسية التي تتعرض لها من بعض المتابعين ، بسبب جرأة ملابسها.

شاهد إطلالات دانا جبر التي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.