انت الان تتابع خبر الصاروخ وصل .. هزة يمين وهزة شمال بطولة ملكة جمال لبنان فيفي عبدة تحدي اشهر راقصة في مصر بوصلة رقص على واحدة ونص والجمهور: احلى من سما المصري ودانا جبر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دائما ما تنشر الكثير من حياته الخاصه على حساباتي على موقع التواصل الاجتماعي الفنانه الراقصه فيفي عبده التي قدمت العديد من الاعمال القويه في السينما المصريه وخاصه في مشاهد الرقص.

وبالرغم من نجاح فيفي عبده في الدراما المصريه الا انها تعد واحده من اشهر الرخصات في تاريخ مصر والوطن العربي وقدمت الكثير من الاعمال القويه للغايه

حرصت الفنانة فيفي عبده، على استعادة ذكرياتها مع النجم العالمي سيلفستر ستالون وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت فيفي عبده على الصورة قائلة “صورتي مع سيلفستر ستالون من مهرجان كان “.

واعتادت فيفي عبده أن تشارك جمهورها وصلات رقص من منزلها لتحارب الملل والروتين نتيجة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباءً.

يذكر أن آخر أعمال فيفي عبده الدرامية مسلسل “مملكة الغجر” الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.