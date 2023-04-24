انت الان تتابع خبر بجرأة غير عادية هو التمثيل كدا .. الفاضلة يسرا تصرخ بالراحة عليا الله يسترك بمشهد مسرب من فيلم رساله الي الوالي والمخرج يأمر بمواصلة التصوير وخلع ملابسها كاملة.. والجمهور غلبتي انجي خوري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت الفنانة يسرا: المجموعة الجميلة دى هم أبطال العمل، وهم من ساعدونى فى نجاح المسلسل، ومساعدتى فى تقديم الكوميديا، وبدونهم لا أستطيع تقديم كوميديا بهذا الشكل، و ماكنتش متصورة أبدا إن عنبة يطلع منه الموهبة دي كلها ووجودك فرق معانا في المسلسل.

وقال الفنان محمد ثروت: قبلت الدور بدون أى شئ، ويسرا هى من تمثل السينما المصرية فى الخارج، فهى فنانة جميلة وطاقتها حلوة وكنا نشعر أننا عائلة واحدة، والإرتجال كان مصحوب بكيميا والضحك كان سهلا بالنسبة لنا.

ولفتت مايان إلى أنها وافقت على الدور دون معرفة أى شئ، وكل يوم بتعلم من الفنانة الكبيرة يسرا، وبحبها بشكل كبير ومحظوظة أنى أعمل معها، موضحة أنها أول مرة تقدم كوميدى.

أما الفنان آدم الشرقاوى قال: قرأت ورق المسلسل وأول دور دخلت على الفنان محمد ثروت واحتضننى.

وقال مؤدى المهرجانات مصطفى عنبة”، إلى أنه كان نفسى أعمل مع الفنانة يسرا، وقرأت الورق ووجدت أن دورى هو “على بويكا”، وانا محظوظ لأنها بتعطينا طاقة وحماسة، مؤكدا أن أول مشهد له معها أنه تشاجر معها.