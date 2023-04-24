انت الان تتابع خبر بدون خجل أو حياء كما ولدتها أمها.. القشطة ملكة جمال صافيناز تستعرض جسمها في أحدث ظهور لها في وسط البحر غلبتي سما المصري وانجي خوري علي الرف.. ومتابع كده كتير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ونشرت الراقصة صافيناز صورا على موقع تبادل الصور والفيديوهات على انستجرام ، بملابس السباحة الجريئة ، مستعرضة صدرها ، الأمر الذي أغضب متابعيها.

أصدرت مؤخرا مقطع فيديو بعنوان “بيبي” من كلمات وليد رياض ، ألحان عصام إسماعيل وتوزيع إسلام شيتوس.

جدير بالذكر أن أحد منظمي الحفل كشف عن أجر الراقصة صافيناز ، إذا تم التعاقد معها لأداء حفلة ، حيث تحصل على 30 ألف جنيه للساعة ، أي 500 جنيه للدقيقة.



