انت الان تتابع خبر اتفرج قبل الحذف صنف بأجرأ مشهد في الأرض عندما تحول المشهد الي واقع.. بطولة المومس الفاضلة من فيلم عصافير النيل عبير صبري وفتحي عبد الوهاب ط في ليله الدخله والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علقت الفنانة عبير صبري على مشهدها الجريء مع الفنان فتحي عبد الوهاب، قائلة :” لو اتعرض عليا تاني مش هعمله “.

وقالت عبير صبري خلال لقائها مع الاعلامية اسما ابراهيم فى برنامج ” حبر سري”:” كل تجربة ولها وقتها وظروفها ، وقاطعتها الإعلامية اسما إبراهيم قائلة :” ندمتي؟”، وردت عبير صبري:” أنا مش هجاوبك على السؤال ده ودي كانت تجربة واتعلمت وخلاص”.

ويشارك في بطولة مسلسل جميلة، كلا من: ريهام حجاج، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، يسرا اللوزي، سوسن بدر، سامح الصريطي، أحمد الشامي، مروة الأزلي، وآخرين، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.