انت الان تتابع خبر كما ولدتها أمها… المومس الفاضلة انجي خوري عارية تماما ” كما ولدتها امها ” في مشهد قوي للغايه تتحدي به هند البلوشي و سما المصري ودانا جبر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانه انجي خوري مواقع السوشيال ميديا وذلك بعدما قامت بنشر صوره جديده لها على حسابها على موقع انستغرام ومواقع التواصل الاجتماعي.

تصدرت انجي خوري مواقع البحث المختلفة و ذلك بعد تداول خبر القاء القبض عليها بتهمة سب وقذف، إضافة الى دخولها للبنان خلسة عدة مرات.

ومن المعروف أن انجي خوري خلال الأشهر الماضية قامت بكسر الحكم الصادر ضدها بإلغاء إقامتها فى لبنان على خلفية انتشار فيديوهاتها الفاضحة ، حيث أثارت انجى خورى الجدل مرات عديدة بسبب فيديوهات و صورها الفاضحة التى تنشرها على الـ Social media بهدف زيادة عدد المتابعين مما جعل السلطات اللبنانية تقوم بترحيلها خارج لبنان ومنع إقامتها .

معلومات عن انجي خوري بعد القبض عليها فى سوريا

كما أثارت انجي خوري و اسمها الحقيقى ” نجوى خليق الله ” ضجة منذ فترة بعد اساءت للنجمة و كوكب الشرق أم كلثوم ، حيث سألت متابعيها و هى ترتدى ملابس شبة عارية ” مين بتحبوا بالليل أكتر انا ولا أم كلثوم؟ “.

ويبدو أن قصة انجي خوريتضم طرف ثالث وهى النجمة قمر وضع اسمها ضمن الأزمة وكانت مادة خصبة للمواقع خلال الساعات الماضية.

من جهة آخرى كانت تربط قمر عداوة بـ انجي خوري بسبب طليق قمر وهو الفنان آدم والذى اتهمته انجي خوري بخطفها وضريها ، بينما أشارت عدد من المواقع اللبنانية أن قمر و انجي خوري تمت مصالحتهما بشكل مفاجئ و بدون أى مقدمات وبعد سلسلة طويلة من الاتهامات والسباب المتبادل بينهن .